La città nella morsa della microcriminalità: colpito anche un noto ristorante

Il comune di Casoria è nella morsa della microcriminalità che prende di mira ristoranti e altre realtà commerciali. A denunciarlo, in un post, è il sindaco Raffaele Bene. Queste le sue parole: "Nelle ultime settimane come in tante realtà limitrofe anche nella nostra comunità si è registrato un incremento di azioni legate alla microcriminalità ed in particolare di furti. Ho avuto modo di incontrare su questo tema sia i cittadini che le forze dell'ordine e posso affermare che grazie allo spirito di collaborazione i risultati si stanno vedendo.

In 48 ore sono in totale 6 le persone intercettate dai carabinieri per tre diversi episodi. In ogni situazione decisiva è stata la segnalazione di un cittadino che ha permesso di fermare i presunti responsabili. È accaduto stanotte in via Nenni, l'altra notte in un ristorante e il giorno prima nella zona commerciale dopo una fuga Oltre a lodare le forze dell'ordine per il loro impegno voglio fare il mio plauso ai cittadini che non si sono voltati dall'altra parte comprendendo che aiutare le istituzioni, in questo caso i carabinieri, è il modo più immediato per contrastare la criminalità sul nostro territorio. Complimenti alle forze dell'ordine per il lavoro di intelligence sul territorio ed un ringraziamento particolare all'Arma dei Carabinieri per la sua presenza sul territorio. Lo Stato c'è!".