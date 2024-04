Erano il terrore dei residenti: banda di topi d'auto finisce in manette

Ieri sera i carabinieri di Castello di Cisterna hanno tratto in arresto tre topi d'auto a Ottaviano. I tre malviventi si muovevano a bordo di un veicolo noto ai militari che già da diverso tempo erano sulle loro tracce. Proprio ieri sera, dopo aver indviduato l'auto dei ladri, i carabinieri hanno atteso il momento giusto per intervenire.

Il colpo è arrivato in via Plinio, nel comune di Ottaviano. I 3 hanno forzato e messo in moto una Fiat 500 in sosta, percorrendo poi pochi metri prima di essere bloccati e arrestati. Tra i loro attrezzi da “lavoro”, i militari hanno sequestrato chiavi universali, grimaldelli e diverse centraline per aggirare le protezioni elettroniche dei veicoli più recenti. I tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono ora in attesa di giudizio.