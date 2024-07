Volevano rubare auto a Benevento: denunciati napoletani in trasferta

Due uomini residenti nella provincia di Napoli sono stati denunciati dalla polizia a Benevento dopo essere stati sorpresi in un controllo con strumenti atti allo scasso e in particolare ai furti di auto. Poco prima della mezzanotte, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno fermato una Fiat Idea che, con a bordo due soggetti, stava circolando con andatura sospetta nei pressi del centro commerciale Buonvento del capoluogo campano.

Sottoposti a un immediato controllo, uno dei due soggetti, un 54enne napoletano, è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio nonché un foglio di via obbligatorio dal comune di Benevento, non più in vigore. Invitato a scendere per procedere all'ispezione dell'abitacolo, l'uomo ha tentato di occultare sotto l'autovettura un borsello all'interno del quale gli agenti hanno rinvenuto una centralina per auto a doppio ingresso, un meccanismo artigianale solitamente usato per forzare la serratura delle autovetture, un pezzo di tubo in metallo e una torcia.

I due soggetti non hanno saputo fornire una valida giustificazione per la loro presenza sul territorio e sono stati condotti presso la Questura per ulteriori accertamenti e deferiti all'autorità giudiziaria in concorso per possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature. Veniva inoltre dato avvio alle procedure per l'emissione dell'ordine di allontanamento e divieto di ritorno nel Comune di Benevento per entrambi i soggetti denunciati. Si rappresenta che le persone sottoposte alle indagini preliminari sono presunte innocenti fino a sentenza definitiva.