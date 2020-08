Svaligiano appartamento e ne "visitano" un altro: arrestato 23enne grazie a segnalazione al 112 di un cittadino

L’allarme risuonava in Via Locatelli: un appartamento era stato appena svaligiato. I Carabinieri della stazione di Casavatore - insieme ai colleghi della tenenza di Arzano – sono stati allertati dalla centrale operativa. Un cittadino aveva notato movimenti sospetti e si è immediatamente rivolto al 112.

I militari non erano lontani e hanno rapidamente individuato e raggiunto lo stabile dal quale proveniva il frastuono. Proprio in quel momento 3 giovani sono usciti correndo dall’androne del palazzo. Uno dei 3, un 23enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato immediatamente bloccato. I due complici sono riusciti a scappare, ma i Carabinieri sono già sulle loro tracce.



Secondo quanto ricostruito dai militari, i 3 avevano “visitato” un appartamento al primo piano portando via un orologio e tre vassoi in argento. Avevano poi forzato la porta di un’altra abitazione e danneggiato le fotocellule dell’impianto di allarme. Non riuscendo a zittire la sirena antifurto, i 3 hanno lasciato l’abitazione portando via nulla.

Il 23enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di furto in abitazione. E’ caccia ai complici.