Lasciano casa per un weekend, al ritorno la trovano svaligiata: le immagini sui social - VIDEO

Brutta sorpresa per una coppia di Napoli residente in via Traetta. Dopo un weekend passato fuori, infatti, hanno trovato l'appartamento svaligiato. I malviventi, ripresi dalle immagini di videosorveglianza della zona, avrebbero portato via tutti i loro risparmi e molti ricordi di famiglia. A denunciare l'accaduto è il nipote della coppia che ha segnalato la vicenda al deputato Borrelli.

"Alcuni giorni fa i miei zii sono stati derubati. Sono andati a fare un weekend e quando sono ritornati hanno trovato l’appartamento in via Tommaso Traetta svaligiato. Hanno preso tutto, tutti i loro risparmi e i ricordi di una vita.”, si legge nel post che accompagna le immagini.