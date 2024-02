Furti in abitazioni a Gaeta: in manette anche un napoletano

Questa mattina all'alba i carabinieri di Gaeta, insieme agli agenti del commissariato di Polizia del comune in provincia di Latina, hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di un 37enne, nato a Civitavecchia e di fatto residente a Gaeta, e di un 45enne, nato a Napoli e anch'egli fatto residente a Gaeta.

I due erano stati tratti in arresto in flagranza di reato con l'accusa di concorso in furto in abitazione il 21 ottobre 2022, ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza, installate negli appartamenti che avevano trafugato, grazie alle cui immagini erano stati identificati e fermati. Nel colpo messo a segno i ladri avevano asportato attrezzatura da lavoro tra cui motoseghe, caricabatterie e altri strumenti, tutti rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari.

Dopo l'arresto e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, per i due questa mattina sono scattate nuovamente le manette e questa volta dovranno espiare la condanna a 1 anno e 10 mesi di reclusione nel carcere di Cassino, oltre al pagamento di una multa pari a 600 euro.