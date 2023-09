Raffica di furti in abitazione nel napoletano, cittadini si organizzano per ronde: "Alcuni di noi si sono trovati i ladri davanti mentre dormivano"

Raffica di furti in abitazione a San Gennaro Vesuviano, nel napoletano. I cittadini sono esasperati e sono scesi in strada per protestare.

"Una sera sì e l'altra pure siamo vittime di furti. Arrivano in casa mentre siamo all'interno delle nostre abitazioni. Ci sono state persone che si sono ritrovati davanti i ladri mentre dormivano", racconta una residente ai microfoni del Tgr Rai Campania.

I residenti si sono addirittura organizzati per effettuare ronde notturne fino alle prime luci dell'alba: "Abbiamo fatto ronde, ma ci prendono anche in giro perchè magari noi camminiamo e loro semmai camminano dietro di noi e non ce ne accorgiamo nemmeno", spiega un altro cittadino.

"Negli ultimi mesi - spiega alla Tgr Rai il sindaco di San Gennaro Vesuviano Carmine Castaldo Tuccillo - abbiamo montato circa 80 telecamere e chiuso il 70% dei varchi. Nel giro di qualche mese verranno montate altre 20 telecamere e chiusi altri varchi".