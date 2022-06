Furgone lanciato a tutta velocità sui pedoni: ci sono feriti

Paura all'ora di pranzo per un furgone lanciato a tutta velocità su alcuni pedoni. Durante la sua folle corse, il mezzo ha investito una persona a Volla e due a Cercola. I tre ferti, poi, sono stati soccorsi e trasferiti all'Ospedale del Mare. Dopo diverse segnalazioni, è partita la caccia delle forze dell'ordine al mezzo pirata. Tanta paura per chi si trovava in strada al momento del transito del furgone. I feriti non sono in gravi condizioni.