Tragedia in strada: si sente male alla guida e muore

Tragedia oggi a Fuorigrotta dove c’è stato un tremendo incidente in via Terracina. Lo scontro si sarebbe verificato perché un uomo si è sentito male alla guida della sua auto, andando ad impattare su alcune auto in sosta.

Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118 e gli uominin della Polizia Municipale che hanno gestito il traffico.

L'incidente è stato registrato a pochi passi dall'ospedale San Paolo. Indagini in corso per capire se il decesso dell'uomo è stato causato dallo stesso malore o dall'impatto.