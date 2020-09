Fuochi d'artificio in strada: in fiamme una campana della differenziata | VIDEO

Una campana della differenziata in fiamme, dopo che alcuni giovani avevano acceso dei fuochi d'artificio in strada. E' quanto accaduto questa notte al Vomero, in via Aniello Falcone.

Tutto - come segnalato a NapoliToday dal Comitato Aniello Falcone - è iniziato qualche minuto prima dell'1,00. Lo scoppio dei fuochi ha svegliato di soprassalto alcuni residenti della strada collinare.

Sul posto - come si vede nelle immagini - sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.