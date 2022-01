Napoli non rinuncia ai fuochi d'artificio nonostante la pandemia Covid e il divieto del sindaco Manfredi. Ecco lo spettacolo dei botti di Capodanno sul lungomare di via Partenope.

Segnalato da 00.25 un lungo black out nella zona di via Partenope, con ovvi disagi per residenti e avventori dei locali della zona.

Video e foto di Simona Clemente