Follia fuochi d'artificio su via Tasso: danni alle abitazioni e un incidente stradale

Fuochi d'artificio come fosse il 31 dicembre, lunghi minuti e ancora minuti. Una sequenza lunghissima andata fuori controllo al punto da colpire abitazioni e – a causa del fumo finito in strada – provocare un tamponamento.

È l'assurdo episodio denunciato dal consigliere regionale Francesco Borrelli ed avvenuto dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì in via Tasso. Ad organizzare lo spettacolo pirotecnico probabilmente troppo “ampio” per un contesto urbanizzato come quello di via Tasso, pare sia stata una coppia. Per quanto riguarda il sinistro, ingenti i danni alle auto coinvolte ma nessuna conseguenza per le persone al loro interno. Sul posto è arrivata la polizia che adesso indaga per identificare gli autori dei danni.

“Assurdo. Le batterie andate a fuoco hanno emanato fumo per ben due ore dopo lo scoppio inquinando l’aria – sono state le parole di Borrelli – Davvero un pessimo modo di festeggiare in modo incivile e delinquenziale. Un’azione folle e cialtronesca. È intervenuta la polizia dopo averla chiamata perché questi due sconsiderati hanno causato diversi danni e avrebbero potuto provocare altri dalle conseguenze drammatiche. Crediamo, grazie all’ausilio di alcune telecamere di videosorveglianza, di poterli beccare ed una volta fatto dovranno essere denunciati e puniti severamente”.

“Questo episodio è esplicativo – ha concluso il consigliere – di quanto sia pericoloso e fuori controllo lo sparo illecito dei fuochi d’artificio soprattutto se a manovrarli sono mani inesperte ed irresponsabili che ogni giorno causano danni, incendi e incidenti stradali. Per questo combattiamo tale fenomeno che va represso in maniera dura”.