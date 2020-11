"Festeggio la nascita di mia figlia": 27enne fa esplodere cento fuochi d'artificio

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri, nell’ambito di servizi disposti dal Comadndo Provinciale di Napoli. Massima attenzione a Torre Annunziata, dove i militari della locale compagnia hanno identificato 56 persone e controllato 31 veicoli. Denunciato un 27enne incensurato del Rione Provolera per accensione pericolosa di fuochi d’artificio in pieno centro abitato. Cento i fuochi esplosi in più batterie in Via Parini per festeggiare la nascita della figlia. Alcuni dei curiosi presenti sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-contagio.