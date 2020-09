Fuochi d'artificio in Galleria Umberto: è una promessa di matrimonio (VIDEO)

Una promessa di matrimonio, con fuochi d'artificio, palloncini, tappeto rosso e familiari al seguito. Nulla di strano se non fosse ch l'evento è stato celebrato, fuochi artificiali compresi, all'interno della Galleria Umberto I di Napoli. Il video è stato pubblicato dalla testata on line Identità Insorgenti e ripreso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Da capire come sia possibile che sia accaduto un episodio del genere a pochi passi da piazza del Plebiscito senza che nessuno sia intervenuto.