In strada alle 23 per sparare fuochi d'artificio: multato e denunciato

I carabinieri della stazione Napoli Secondigliano hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose un 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Erano da poco trascorse le 23 e i militari dell’Arma stavano percorrendo corso Secondigliano.

Hanno notato il giovane che - a bordo strada - voleva accendere una serie di batterie di fuochi d’articolo. Bloccato, il giovane è stato denunciato e sanzionato per le norme anti-covid. Sequestrate le cinque batterie - per un totale di 590 colpi - in possesso del 23enne