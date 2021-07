Monte Faito, funivia sospesa nel vuoto per un'ora, l'arrivo dei passeggeri tra gli applausi|VIDEO

Funivia del Monte Faito sospesa per un'ora nel vuoto. Presenti nella cabinovia decine di passeggeri tra cui alcuni bambini e un addetto alla sicurezza. La funivia si è fermata al secondo pilone nella discesa verso Castellammare di Stabia.

A causare il guasto probabilmente un problema al gruppo elettrogeno. Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, ha pubblicato il video dell'arrivo a destinazione della cabinovia dopo la riparazione del danno. I passeggeri sono stati accolti con grandi applausi da parte dei presenti.

"Seconda volta che accade negli ultimi 30 anni"

Ecco il commento di De Gregorio sull'accaduto: "Oggi vi è stato un problema di alimentazione alla funivia del Faito intorno alle 18. C’è stato uno Sbalzo di tensione dalla rete e successivo blocco del circuito di sicurezza. Un gruppo elettrogeno che alimenta il motore di recupero per la cabina ha consentito la manovra . In meno di un’ora il problema è stato gestito e risolto, Le 20 persone rimaste a bordo della funivia a 250 metri dalla stazione superiore sono scese quindi regolarmente con la funivia stessa.Tutto con tranquillità e con grande professionalità da parte degli addetti al servizio della funivia. A bordo della cabina vi era come sempre un addetto al servizio che ha rassicurato i passeggeri. È la seconda volta negli ultimi trent’anni che si verifica un episodio del genere. Può succedere ed il sistema ha funzionato perfettamente per gestire l’emergenza.Domani la funivia resterà chiusa per fare tutti i controlli opportuni e ci auguriamo che martedì ritornerà regolarmente in funzione".