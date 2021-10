Fermata la Funivia del Faito: c'è troppo vento

Sospeso a causa del forte vento il servizio della Funivia del Faito, che collega il Monte Faito con la città di Castellammare di Stabia. Lo comunica l’Eav, azienda dei trasporti della Regione Campania, che gestisce l'impianto.

La sospensione, tuttavia, non coglie di sorpresa gli utenti. Dalle ore 20 di ieri sera, infatti, è in vigore in tutta la regione un avviso di allerta meteo per venti forti o molto forti e mare agitato emanato dalla Protezione civile regionale. L’allerta resterà in vigore fino alle ore 14 di domani, venerdì 15 ottobre.