Funivia del Faito, l'annuncio di De Gregorio: “Giornata gratis”

“Ci siamo. Da stamattina anche in Campania parte l’80% della capienza nei mezzi pubblici ed era anacronistico che non ci fosse questo ampliamento. Era insostenibile con l’arrivo anche dei turisti”. Lo ha detto il presidente Eav Umberto De Gregorio intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia.

E ha aggiunto: “C’è l'obbligo di indossare la mascherina e inoltre consiglio di evitare di parlare soprattutto quando bus e treni sono affollati, così da ridurre ancor di più la possibilità di contagio. E nei limiti del possibile mettersi in fila indiana. Per Sorrento c’è un notevole incremento, non è ancora un assalto ma tanta gente si muove. A Capri ho preso la funicolare e l’aliscafo: il 50% non veniva rispettato”.

De Gregorio ha annunciato la prossima iniziativa sul Faito: “Venerdì abbiamo fatto l'open day funivia del Faito: prenotandosi on line non si pagava e si faceva così una visita agli impianti. C’è un po’ di paura giustificata ma da vincere perché è irrazionale. La sicurezza come valore assoluto non esiste. Le funivie sono il mezzo di trasporto più sicuro e con l’open day vogliamo sensibilizzare, infatti abbiamo esaurito i posti”.

Infine, il presidente Eav ha concluso annunciando: “La piazza di Scampia è stata realizzata da Eav e Regione con opere d’arte a portata di mano. È molto amata dai cittadini ma, le aiuole non sono curate e per questo le abbiamo adottate noi”.