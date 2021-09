Funivia del Faito, il maltempo causa la sospensione nel pomeriggio di domenica

Pomeriggio difficile quello di domenica per la Funivia del Faito, causa maltempo. Erano circa le 17 quando un violento temporale si è abbattuto sull’area stabiese. I fulmini - come riferisce Sorrentopress - hanno fatto scattare il sistema di blocco dell’impianto nel momento in cui a bordo c’erano alcuni passeggeri oltre al controllore.

La “panarella” è rimasta una decina di minuti sospesa in aria. Quando la tempesta si è placata il motore di riserva ha permesso di riportare lentamente entrambe le cabine alle stazioni.

Il servizio della funivia è stato sospeso da Eav alle 17:25. I viaggiatori sono stati poi riportati a valle grazie ad un autobus.