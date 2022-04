Disservizi funicolari, dal pomeriggio solo corse dirette tra capolinea: sindacati contro l'amministrazione

Soltanto corse dirette, quindi tra i due capolinea senza fermate intermedie, a partire dalle 14.30 di oggi. È quanto ha annunciato l'Anm per le tre funicolari Centrale, di Montesanto e di Chiaia. Per i tre vettori, ma soprattutto per tutti i cittadini che se ne servono per scendere nelle fermate intermedie, continua a non esserci pace.

La polemica è anche politica. "Non vorrei ledere la sensibilità dell'assessore Cosenza e dei suoi manager Anm - scrive sui social tagliente il consigliere comunale Nino Simeone - Ma la funicolare centrale, dalle ore 14.00 sta funzionando soltanto per le corse dirette al Vomero... saltando le fermate di C.so Vittorio Emanuele e le altre! Che dite è troppa ingerenza, farglielo notare?"

"Chi lo dice adesso al sindaco Manfredi, all'assessore Cosenza e ai napoletani che per tenere aperto l'impianto di Mergellina, oggi, le restanti funicolari dalle ore 14.30 sono obbligate ad effettuare solo corse dirette?" attacca invece Adolfo Vallini del sindacato Usb.

I problemi e la richiesta del sindacato

Il momento non è facile. I disservizi della Linea 1 metropolitana sono all'ordine del giorno, mentre si stanno moltiplicando le soppressioni temporanee di linee su ruota. Problemi che, per Vallini, sono "il frutto della incapacità gestionale e organizzativa che da troppi anni contraddistingue l'alto management di Anm e del suo gruppo dirigente. La pazzia più grande dell'ex amministrazione de Magistris - prosegue - è stata affidare il rilancio e il potenziamento del servizio di Tpl alle stesse persone che lo avevano condotto al fallimento, con conseguenze disastrose per i napoletani e i turisti. Lo stesso sbaglio che sta compiendo il nuovo sindaco Manfredi".

La richiesta del sindacato è sempre la medesima: "Vadano via gli incapaci con i superminimi da Anm: basta privilegi, clientele e brogli nella gestione del personale".