Chiusa la funicolare di Mergellina: lavori di manutenzione

A Napoli la funicolare di Mergellina è chiusa al pubblico nella giornata di oggi, giovedì 18 luglio, per un intervento di manutenzione straordinaria. Lo rende noto Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, ricordando che è attiva la navetta 621 sul percorso Mergellina-Manzoni.

Eccezionalmente la 621, a causa di lavori in via Orazio, in partenza da Mergellina, giunta in via Manzoni percorre la stessa per poi invertire la marcia alla rotatoria di via Caravaggio-corso Europa, quindi via Manzoni, via Petrarca e proprio percorso per Mergellina.