Funicolare di Chiaia, stop anticipato alle corse per problemi tecnici

E' una giornata davvero difficile per il trasporto pubblico a Napoli. Dopo i problemi in mattinata sulla Linea 1 della Metropolitana, con la circolazione parzialmente limitata alla tratta Dante-Piscinola per circa tre ore, tra le 9 e le 12, nel pomeriggio la Funicolare di Chiaia chiuderà in anticipo.

Il servizio sarà, infatti, sospeso per problemi tecnici con ultima corsa fissata alle ore 14,10.

Ferma anche la Funicolare di Mergellina, con la linea bus 621 attiva in sostituzione.

