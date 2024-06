Ritardi per la funicolare di Chiaia, i commercianti: "Stiamo chiudendo"

Slitta la riapertura della Funicolare di Chiaia, a Napoli. Prevista per settembre 2024, non se ne parlerà prima di dicembre. La linea su ferro è chiuse da ottobre 2023 per lavori di manutenzione. Un dramma non solo per i 15mila cittadini che la sceglievano per spostarsi da Chiaia al Vomero, ma anche per decine di commercianti che su quella folla aveva impiantato la propria attività. "Forse molti non ci pensato - spiega Enzo Perrotta, presidente del Centro commerciale Vomero-Arenella - ma le 15mila persone che muove la funicolare sono i clienti di bar, edicole e negozi che con queste persone hanno creato una routine. Routine che da 10 mesi è stata interrotta. Sapevamo che a settembre sarebbe ripartita, poi abbiamo appreso che il Comune ha slittato a fine 2024. Tre mesi per un'attività possono rappresentare la differenza tra la salvezza e la morte".

Le perdite, da ottobre scorso, sono state copiose: "Gli esercizi commerciali nel raggio di centro metri dalla funicolare hanno perso anche il 60-70 per cento del fatturato. Nell'ultimo mese hanno chiuso tre attività, ma se guardiamo agli ultimi 10 allora le chiusure sono molte di più. Prima, era molto difficile che un nuovo commerciante trovasse lo spazio per aprire un negozio in via Bernini. Oggi, il ricambio è continuo perché le attività falliscono e vengono sostituite. Vogliamo dal sindaco Manfredi chiarezza sui tempi di apertura, perché dobbiamo programmare il nostro futuro, la nostra sopravvivenza".