Dalle 14.30 la Funicolare di Chiaia salta le corse intermedie

Dalle 14.30 di oggi, lunedì 11 luglio, la Funicolare di Chiaia salta le corse intermedie. Una vera "sorpresa" per i turisti e i pendolari presenti che sconcertati guardavano i vagoncini saltare la fermata del Corso Vittorio Emanuele oltre quella del Palazzolo, di cui però avvisavano la chiusura alcuni cartelli agli ingressi delle stazioni.

La scelta, stando a quello che ci ha spiegato un addetto, è stata determinata da una situazione d'emergenza che - ci si augura - dovrebbe essere comunque limitata alla sola giornata di oggi: molti autisti si sono ammalati, e quindi dalle 14.30 non è stato possibile coprire i turni. Per tamponare è stato così disposto di mantenere la Funicolare in funzione ma senza corse intermedie.