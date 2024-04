Strage Suviana, i funerali di Vincenzo Garzillo: "Si faccia chiarezza sulla tragedia"

È il giorno dell'addio Vincenzo Garzillo, il tecnico napoletano di 68 anni morto nella tragedia della centrale idroelettrica del lago di Suviana, nel Bolognese. Il feretro dell'uomo è stato condotto nella chiesa di Santa Maria della Salute a Matedei, dove si è tenuto il funerale.

Presente - con il gonfalone del Comune di Napoli - la vicesindacoa Laura Lieto, i vertici ed una nutrita rappresentanza di e-distribuzione, una delegazione della Cgil.

L'omelia è stata tenuta dall'arcivescovo don Mimmo Battaglia, che ha parlato della strage chiedendo si faccia chiarezza. "Il lavoro - ha spiegato - è vita, è dignità, ogni vittima nei luoghi di lavoro è uno scandalo, non ci si può abituare che il lavoro conduca alla morte". E ancora: "Non puo esserci giustizia senza lavoro come non può esserci lavoro senza giustizia. La sicurezza è un dovere non un costo".

Prima dell'arcivescovo Battaglia aveva preso la parola Fara, la figlia di Garzillo. Ha parlato dell'ultimo abbraccio che avrebbe dato a suo padre "se solo avesse saputo", sottolineato quanto lui amasse il proprio lavoro, ha chiesto verità su quanto accaduto.

Chi era Vincenzo Garzillo

Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli, nella sua qualità di esperto era stato mandato a Suviana per supervisionare alle operazioni di riattivazione delle macchine.

Fonti sindacali hanno sottolineato che quando lavorava per Enel nella Centrale di Presenzano (Caserta) si occupava della riattivazione dei macchinari delle centrali idroelettriche, compito che da un anno svolge per la Lab Engineering, ditta di Ortona (Chieti), che si occupa di metanodotti, impianti di perforazione e produzione di olio e gas, e di tecnologie innovative.