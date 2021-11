Funerali Tullio e Giuseppe, il vescovo: "Preghiamo per loro e anche per chi li ha uccisi"

L'omelia di monsignor Battaglia invita amici e parenti a non lasciarsi andare al rancore: "Una morte senza senso, ma abbandonarci all'odio avvelena noi stessi"

Commozione e dolore ai funerali di Tullio e Giuseppe, i due ragazzi che hanno perso la vita a Ercolano per mano di Vincenzo Palumbo. La cerimonia si è tenuta a Portici, nella Chiesa di San Ciro, comune di residenza delle vittime. A pronunciare l'omelia è stato il vescovo metropolita di napoli Domenico Battaglia: "Sono state distrutte tre famiglie. Preghiamo per i genitori dei due ragazzi e anche per la famiglia devastata dalla violenza atroce di chi ha ucciso".

Il vescovo si è rivolto non solo ai partenti, ma anche ai giovani amici di Tullio e Giuseppe: "Comprendo la vostra rabbia e la frustrazione. Ma non lasciatevi andare al rancore e all'odio. Vi prego, la loro morte non deve essere inutile. Scegliete sempre di stare dalla parte della vita".