Funerali Samuele, le lacrime di monsignor Battaglia: "Continuerai a volerci bene"

È stato l'arcivescovo metropolita di Napoli a celebrare la funzione, dopo la richiesta dei genitori. Tensioni all'esterno della chiesa per la presenza di telecamere. L'avvocato dei familiari su Cannio: "Non cerchiamo vendetta ma verità"

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa Santa Maria degli Angeli alle Croci alle spalle del Real Orto Botanico, i funerali del piccolo Samuele, il bimbo di 4 anni morto dopo essere precipitato dal balcone di casa sua nei pressi di via Foria. A celebrare la messa, in una chiesa gremita, è stato l'arcivescovo di Napoli monsignor Mimmo Battaglia.

Tutto il quartiere si è stretto attorno al dolore della famiglia. Su via Foria i negozi hanno esposto dei palloncini bianchi, gli stessi posti all'esterno della chiesa durante la funzione. Alcune delle persone presenti nella chiesa indossavano una maglia bianca con una scritta dedicata a Samuele.

Ci sono stati anche momenti di tensione, con un gruppo di persone che ha dato in escandescenze per la presenza delle telecamere fuori dalla chiesa. In una nota diffusa ieri dall'avvocato della famiglia, Domenico De Rosa, si chiedeva alla stampa "riservatezza e rispetto" per il "particolare turbamento" vissuto dai familiari del piccolo.

L'omelia di monsignor Battaglia

Giunto in chiesa l'arcivescovo di Napoli si è soffermato in ginocchio dinanzi al feretro e ha detto ha deciso di celebrare i funerali, esaudendo la richiesta dei genitori. Ha pianto, Mimmo Battaglia, nel corso dell'omelia. "Chi perde i genitori è orfano, chi il coniuge è vedovo ma non c'è parola per definire un genitore che perde un figlio", ha sottolineato. Con voce rotta ha letto una "lettera a Samuele", definito più più volte "caro dolce, piccolo principe".

Aiutaci "a venire fuori da questo dolore così grande, così sconosciuto che può fare paura", ha chiesto al piccolo. "Noi ora abbiamo bisogno di te, piccolo principe – ha detto ancora monsignor Battaglia – e sono sicuro che da dove sei ora continuerai a guardarci, a sorriderci, a volerci bene". "Ora dovrai indicarci tu come ridere a questo mondo", ha proseguito "mentre noi stiamo ancora a cercare di dare risposte a tante domande, in questa vita che ci sembra troppo grigia e troppo buia senza di te". Serve avere la forza di "vivere questo dolore senza lasciarsi sopraffare da esso, per non smarrirci, per non perderci, per continuare a resistere, a stare in piedi, ed andare avanti sotto questa croce che ci sembra troppo pesante. E tu ci insegni, Samuele, che solo l'amore resta".

"Non cerchiamo vendetta, ma conoscere la verità"

Per la morte del bimbo è attualmente indagato il 38enne Mariano Cannio, collaboratore domestico della famiglia. L'uomo – che soffrirebbe di problemi mentali – si trovava nella casa di via Foria al momento della tragedia.

"La famiglia non cerca né vendetta né soluzioni catastrofiche nei confronti di Mariano Cannio. La famiglia aspetta la verità, attende di capire perché sia successo", ha spiegato l'avvocato Domenico De Rosa, legale della famiglia.