Salvatore muore a 19 anni in un tragico incidente: fissati i funerali

Si terranno oggi i funerali di Salvatore Catapano, il 19enne che ha perso la vita ieri notte in un tragico incidente stradale a Striano. Il giovane di Poggiomarino era a bordo della sua auto e stava percorrendo la provinciale quando, per cause ancora in fase d’accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il veicolo ha impattato violentemente contro il cancello di un’azienda agricola. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane. Ferita gravemente anche la fidanzata che viaggiava con lui. La giovane resta ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sarno.

L'ultimo saluto a Salvatore si terrò oggi, lunedì 7 novembre, alle 14.30 nella Chiesa Sant’Antonio aa Padova di Poggiomarino.