Morte Rita Greco, funerali privati per la moglie di don Antonio Polese

Si terranno nel pomeriggio, presso il cimitero di Sant’Antonio Abate, in forma privata per il rispetto delle norme anti Covid, i funerali di Rita Greco. La moglie di don Antonio Polese, noto boss delle Cerimonie della tv (anch'egli deceduto qualche anno fa) è stata ricoverata per 15 giorni al Cotugno, prima di trovare la morte. I tamponi effettuati avevano dato esito positivo al Covid-19 per la 86enne.

Focolaio Sonrisa

Rita Greco è la prima vittima del focolaio della Sonrisa, che ha fatto registrate un alto numero di contagi. La sua morte, dovuta alle patologie pregresse di cui era da tempo afflitta, ha fatto il giro del web e dei social, dove la donna è stata ricordata per il suo garbo, la sua gentilezza e per l'amore profondo che provava per suo marito.

"Con la sua gentilezza e delicatezza è entrata subito nei nostri cuori. Discovery Italia e Real Time si stringono alla famiglia Polese per la perdita della cara Signora Rita. Ciao signora Rita". Il post Facebook dei produttori e della rete del Castello delle Cerimonie.

Tante anche le persone comuni che hanno voluto ricordarla. "Sono Addolorata mi dispiace tanto condoglianze.Ora ha raggiunto il marito e staranno sempre insieme", scrive Maria spettatrice del programma.

"Sentite condoglianze alla famiglia per la perdita della mamma Rita, mi ha sempre affascinato la dolcezza, il garbo, l'amore per la famiglia e l'amore della sua vita Don Antonio. Mi trasmetteva serenità ogni qualvolta la vedevo in trasmissione e mi faceva nascere sempre un sorriso d'amore d'altri tempi. Buon viaggio signora Rita". E' il post di Anna.

"Un viso bello e dolcissimo che da quando aveva perso il suo Antonio, aveva un velo di tristezza in quel meraviglioso sorriso", scrive Mariella.