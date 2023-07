Raffaele Vergara, lutto cittadino in tre comuni per i funerali del giovane operaio

Si svolgeranno nel pomeriggio di oggi a Crispano i funerali di Raffaele Vergara, il giovane operaio di 20 anni morto in un tragico incidente sul lavoro lo scorso 19 luglio a Frattamaggiore. Le esequie saranno celebrate presso la parrocchia di San Gregorio Magno dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo.

Giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta, in occasione dell'ultimo saluto a Raffaele, in tre comuni nel napoletano: a Crispano, luogo di residenza del giovane, ad Afragola, dove il 20enne giocava a calcio, e a Frattamaggiore, dove ha sede la ditta Delifood dove il ragazzo è deceduto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie.