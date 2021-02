Funerali Cutolo, attesa per l'arrivo della salma del boss: davanti al cimitero la moglie e la figlia

L'accesso al cimitero è presidiato da un ingente numero di poliziotti. Funerali in forma strettamente privata

Attesa per l'arrivo della salma di Raffaele Cutolo ad Ottaviano. Presenti davanti al cimitero dove sarà portata direttamente la bara (in arrivo da Parma), la moglie di Raffaele Cutolo, Immacolata Iacone e la figlia Denyse.

La moglie del boss aveva in mano un mazzo di fiori. L'accesso al cimitero è presidiato da un ingente numero di poliziotti. Le esequie saranno celebrate in forma strettamente privata, tra le 6 e le 7 del mattino di domenica, alla sola presenza di familiari stretti e parenti e per un massimo di venti persone.

Autopsia

E’ stata eseguita nell’istituto di Medicina Legale dell’Ospedale Maggiore di Parma l’autopsia sul corpo senza vita del boss della Nuova camorra organizzata morto nel reparto ospedaliero del carcere di Parma mercoledì.

(Video per gentile concessione di Videoinformazioni)