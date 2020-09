Morte Maria Paola Gaglione, domani nel Parco Verde di Caivano i funerali

Saranno celebrati domani alle 16:30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, al parco Verde di Caivano, i funerali di Maria Paola Gaglione, la giovane morta ieri dopo essere stata inseguita e speronata dal fratello che non condivideva le sue scelte sentimentali. La salma, come si apprende da un collaboratore del parroco, don Maurizio Patriciello, arriverà in chiesa alle 16.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.