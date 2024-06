Investita e uccisa in mare, commozione ai funerali di Cristina Frazzica

In tantissimi ieri affollavano il Duomo di Voghera, in provincia di Pavia, per l'addio a Cristina Frazzica, la ricercatrice di 30 anni morta domenica 9 giugno nel mare di Posillipo, investita da un'imbarcazione mentre era in kayak con un amico.

C'era la sindaca Paola Garlaschelli, oltre a rappresentanti della Croce Rossa, associazione che aveva visto Cristina tra i volontari.

"La famiglia - ha sottolineato nell'omelia don Cristiano Orezzi - ha sete di giustizia e tutti noi abbiamo bisogno di una giustizia che ci faccia conoscere la verità di ciò che è accaduto. Sappiamo che questo ci serve ma non ci basta. Abbiamo bisogno che il cuore di tutti noi possa riempirsi del senso della giustizia, che è qualcosa che mi pare Cristina avesse ben presente in sé, a partire dai suoi studi, dal suo lavoro dedicato alla ricerca, dedicato al bene del prossimo".

Sulla vicenda la magistratura ha aperto un'inchiesta.

Le indagini

Al momento è indagato per omicidio colposo Guido Furgiuele, avvocato. "Se emergerà ch'è finita sotto la mia barca per colpa mia, mi assumerò tutte le responsabilità: ho totale fiducia nell'autorità giudiziaria", sono state le sue parole. "Ho la patente senza limiti, per imbarcazioni a motore ed a vela dal 1998 e non ho mai causato sinistri - ha aggiunto il penalista - Domenica pomeriggio, mentre rientravo da Ischia, all'altezza di Villa Rosebery, alle 17.35, un mio ospite ha notato in lontananza a poppa una persona che si sbracciava e chiedeva aiuto. Mi ha avvertito ed io ho decelerato, virato e sono tornato indietro". "Alle 17.40 - spiega - ho messo in salvo il superstite con il kayak, ad oltre 300 metri dalla costa. In quel momento da lui ho appreso che era con una ragazza ed erano stati travolti da una barca ad alta velocità e alle 17.44 ho dato l'allarme. La capitaneria mi ha detto di non muovermi e dopo dieci minuti sono arrivati".

"Il superstite non ha riconosciuto la mia barca come quella che li aveva investiti e la mia non è una barca veloce. Noi, in sette a bordo, non avevamo sentito niente". "Sono stato a disposizione degli inquirenti dal primo momento - conclude Furgiuele - e continuerò ad esserlo perché sia fatta luce sulla tragedia di Cristina Frazzica".