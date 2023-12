Folla commossa e palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Mery: la giovane vittima dello schianto sulla Variante

Ieri pomeriggio la cittadinanza di Qualiano si è riunita per dare l'ultimo saluto a Mery Conte, la giovane rimasta vittima lo scorso fine settimana in un incidente verificatosi ad Aversa sulla Variante..Il rito funebre è stato celbrato nella chiesa di Maria SS Immacolata che era stracolma di persone già diverse ore prima dei funerali.

Presente anche il sindaco Raffaele De Leonardis che, in un messaggio pubblicato sui social, ha chiesto alle attività commerciali di abbassare le serrande e disposto per le bandiere a mezza asta del municipio per rispetto dalla 23enne e dei suoi cari. Gli amici di Mery, intanto, hanno indossato delle magliette con la scritta "Il tuo sorriso luminoso vivrà nei nostri cuori x sempre“.

All'esterno della chiesa, invece, la bara è stata accolta da un lancio di pallonicini bianchi e dallo striscione "Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore. Mery Vive”. La giovane era in auto con il fidanzato e un'amica quando, forse per il manto stradale viscido, il mezzo è uscito fuori strada. L'auto avrebbe prima impattato contro un paletto e, poi, nel ribaltarsi si è schiantata contro un muro.Immediati i soccorsi e l'intervento dei vigili del fuoco, ma per Mery è stato tutto inutile.

Bandiere a mezz'asta

Il sindaco, come detto, poche ore prima del funerale ha diffuso sui social questo messaggio: "Quando una vita così giovane viene spezzata, non esistono parole giuste da dire ma ci si può solo stringere attorno alla famiglia e partecipare al dolore. Prima di essere Sindaco, sono un cittadino qualianese e sono padre, dunque non posso far altro che porgere le mie più sentite condoglianze ai genitori e al fratello di Mery Conte, ai familiari, parenti e amici tutti, a nome di tutta la comunità.

Mery era una ragazza giovane, solare, intraprendente e custodiva sogni e ambizioni per il suo futuro. Siamo ormai invasi da notizie di tragedia come questa. Troppi ragazzi e troppe ragazze perdono la vita ancor prima che questa inizi davvero. Il mio invito è quello di partecipare insieme al lutto e rendere omaggio alla memoria di Mery con bandiere a mezz’asta e serrande dei negozi abbassate".