Funerali Maya Gargiulo, folla commossa per la 15enne investita in piazza Carlo III

Da stamattina alle 10,30, presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Calata Capodichino, si sono svolti i funerali di Maya Gargiulo, la 15enne morta dopo esser stata investita nella notte tra venerdì e sabato in piazza Carlo III.

Nella chiesa, viste le disposizioni anti-Covid, l'ingresso è stato contingentato. All'esterno invece tantissime le persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta la ragazza. Sono rimaste composte, a centinaia, tutte con la mascherina.

Per Maya tantsissime lacrime, e tanti palloncini bianchi. Difficile accettare quanto successo, e l'atmosfera è di incredulità ancor prima che di tristezza.

Sul luogo dell'impatto intanto restano fiori, foto e biglietti per Maya.

L'incidente

Foto Massimo Romano-NT

Intanto il conducente dell'auto che ha investito Maya, un ragazzo di 21 anni, è risultato negativo ai test tossicologici. La ragazza investita insieme alla vittima, 14 anni, ha bacino e un femore rotti: dovrà operarsi nei prossimi giorni.

Il padre di quest'ultima, ai microfoni di NapoliToday ha spiegato: "È un miracolo che sia ancora con noi. Poteva rompersi anche l'altra gamba se fosse servito a salvare la vita della sua amica. Mia figlia mi ha raccontato che mentre attraversavano le strisce ha visto l'automobile venirle addosso. Hanno fatto tante capriole e i loro corpi si sono fermati a tantissimi metri da qui".