Commozione e applausi per l'ingresso in chiesa della bara che accoglie Maria Paola Gaglione, la giovanissima di Caivano morta ad Acerra mentre era con il suo amore, speronata dal fratello - che ora è accusato di omicidio preterintenzionale. Una folla si è radunata all'esterno della parrocchia di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde, per dare l'ultimo saluto a Maria Paola.