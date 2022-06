Domenica i funerali di Liliana de Curtis, la figlia di Totò

I funerali di Liliana de Curtis, l'unica figlia di Totò, morta questa mattina nella sua casa di Roma all'età di 89 anni, si terranno domenica 5 giugno, alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria dei Vergini a Napoli. Lo ha reso noto al'Adnkronos la figlia Elena Alessandra Anticoli de Curtis. Liliana sarà poi seppellita nel cimitero di Santa Maria del Pianto a Napoli, lo stesso dove riposa il celebre attore napoletano.

"La scomparsa di Liliana de Curtis è un lutto per l'Italia e per il mondo del cinema. Non solo Napoli, ma tutto il paese perde un'indiscussa protagonista del panorama culturale che ha lavorato con amore e energia per tener viva la memoria di suo padre, l'indimenticabile Totò". Così l'ha ricordata il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che aggiunge: "Il Ministero è a lavoro per rendere concreta l'idea di una grande sede museale a Napoli capace di rendere onore e celebrare Totò, uno dei più straordinari, immensi artisti dell'Italia del Novecento".

"Grande commozione per la scomparsa di Liliana De Curtis, figlia dell'indimenticato Totò. Liliana ha dedicato tutta la sua vita a custodire la memoria e l'enorme eredità artistica del padre, icona simbolo di Napoli, uno dei giganti del cinema e del teatro italiano del dopoguerra. Un caro abbraccio ad Elena, figlia di Liliana, e a tutti suoi familiari per questa grave perdita". Così invece il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Con la scomparsa di Liliana de Curtis, Napoli e l'Italia intera perdono una straordinaria protagonista del panorama culturale. Ha tenuto viva la memoria di suo padre, l'indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora. In tal senso, è massimo lo sforzo dell'amministrazione comunale e delle istituzioni nazionali affinché Totò possa avere presto il museo che merita nel cuore della nostra città". Anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha così ricordato la De Curtis.