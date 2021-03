Funerali per il piccolo Leo, la proposta: "Intitolategli una strada"

Si sono tenuti ieri, sabato 20 marzo, i funerali del piccolo Leo. L'ultimo saluto al bimbo di Forio affetto da Sma è avvenuto alle 15.30 presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Pietro.

"Il nostro Leo ci ha donato tanti sorrisi in quest’anno e sarebbe sicuramente felice di donarne altri: per questo chiediamo, a tutti coloro che vorranno dimostrarci affetto, di dispensarsi dal portare fiori e piuttosto di fare una piccola donazione alla Caritas di Ischia", è stato il messaggio dei genitori Francesco e Francesca.

La storia del piccolo ha commosso l'Italia. Si è spento proprio nel giorno - il 10 marzo scorso - in cui l’Aifa ha annunciato che finalmente anche in Italia lo Zolgensma, il farmaco monodose dall'incredibile costo di due milioni di euro sarebbe stato gratuito per i bambini affetti dal male che ha ucciso Leo anche al di là di alcune precedenti limitazioni.

La battaglia portata avanti dai suoi genitori aiuterà altri bambini. Come aiuteranno altri bambini gli organi di Leo, cui papà e mamma hanno autorizzato la donazione.

Intanto a Ischia si sta facendo già largo l'ipotesi di intestare al bimbo una strada o una piazza del centrale.