Morta a 7 anni schiacciata da una statua: fissati i funerali di Lavinia

Sono stati fissati i funerali della piccola Lavinia Trematerra, morta a 7 anni sotto il peso di una statua mentre era in vacanza a Monaco di Baviera con i genitori. Le esequie si terranno sabato mattina, nella Parrocchia di San Vincenzo Pallotti di via Alessandro Manzoni. Il feretro arriverà in chiesa alle ore 11, mentre la funzione religiosa inizierà alle 12.

L'inchiesta

La città si prepara, quindi, a dare l'ultimo saluto alla piccola e a stringersi ai suoi cari. Sulla morte di Lavinia è stata, intanto, aperta un'inchiesta. Nei giorni scorsi è stata eseguita l'autopsia per definire le cause della morte. La Procura indaga anche sulle cause che hanno portato al crollo della statua che ha travolto Lavinia e che si trovava nell'hotel dove la famiglia napoletana alloggiava.

Il perito dovrà appurare se la statua fosse ben fissata a terra o se c'è stata qualche negligenza da parte della struttura ruicettiva. Indagini anche sui tempi dei soccorsi per la piccola Lavinia che è stata colpita mentre giocava con una amichetta. Immediato il soccorso del padre e il trasporto in ambulanza all'Ospedale Schwabing. Tutto, però, è stato inutile e la piccola è deceduta.