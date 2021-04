Addio a Giuseppe Somma, oggi i funerali: lutto cittadino a Bacoli

Saranno celebrati oggi i funerali di Giuseppe Somma, 27enne di Bacoli deceduto dopo un tragico incidente con la sua moto. In città, come già anticipato dal sindaco Josi Della Ragione, sarà lutto cittadino. "Ho firmato l’ordinanza che proclama il lutto cittadino nel Comune di Bacoli, per la giornata di domani. In occasione dei funerali del giovane Giuseppe Somma. Bacoli si stringerà così al dolore della famiglia. E ricorderà Giuseppe che, a soli 27 anni, ha perso prematuramente la vita in un tragico incidente stradale", ha detto il sindaco.

"Una giornata di lutto popolare"

"È un dolore forte, vissuto intensamente da tutta la comunità. Saranno esposte le bandiere a mezz’asta presso il Municipio ed in tutti i luoghi pubblici. Mentre dalle 16:00 alle 17:00, durante la funzione religiosa, i titolari di quei negozi per cui non è disposta la chiusura a causa della zona rossa, dovranno mantenere le serrande abbassate".

"Esorto tutti coloro che vorranno manifestare il proprio cordoglio, a farlo nell’assoluto rispetto delle norme anti-Covid. Sia una giornata di cordoglio collettivo. Nel rispetto della sofferenza atroce vissuta dalla mamma, dal papà, dai parenti, dagli amici. Da tutti. Sia una giornata di lutto popolare. E di silenzio".

Un tragico incidente

Giuseppe si trovava in sella alla sua moto quando, in via Cuma, ha impattato frontalmente con un'automobile, sbalzando dal mezzo e cadendo rovinosamente sull'asfalto.Inutili i soccorsi per il 27enne, che sarebbe morto sul colpo. Sul posto giunsero le forze dell'ordine, che effettuarono i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Il conducente dell'automobile, che si è subito fermato a prestare soccorso, come da prassi è stato sottoposto agli accertamenti del caso per determinare l'eventuale presenza nel sangue di alcol o droghe, al momento dell'impatto.