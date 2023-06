Giulia e Thiago, fissati i funerali: si terranno a Sant'Antimo con cerimonia privata

Si svolgeranno domenica 11 giugno alle ore 15.00, presso la parrocchia Santa Lucia di Sant'Antimo con una cerimonia strettamente privata, i funerali di Giulia Tramontano e del figlioletto che aveva in grembo, Thiago. A renderlo noto è la famiglia della 29enne assassinata a Senago, nel milanese, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

I familiari della giovane donna richiedono la massima osservanza della volontà di tenere le esequie con cerimonia privata ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato.

Proprio a Sant'Antimo nel tardo pomeriggio di giovedì migliaia di persone avevano sfilato in strada in un lungo e sentito corteo con una commossa fiaccolata per ricordare Giulia.

GIULIA TRAMONTANO, L'AUTOPSIA: COLPITA CON ALMENO 37 COLTELLATE