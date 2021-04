Morte poliziotto, l'ultimo saluto al "Falco" Giovanni Vivenzio

Il "falco" Giovanni Vivenzio era alle prese con un inseguimento tra le strade di Mergellina, quando il mezzo a due ruote su cui viaggiava si è scontrato con una Ford Station Wagon in via Giordano Bruno. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. La corsa in ospedale e il tentativo di salvargli la vita sono stati vani. Il 54enne sovrintendente del Commissariato San Ferdinando Sezione Falchi è spirato pochi giorni dopo (il 18 aprile) al Cardarelli. Il collega di Vivenzio, Stefano Cascone, anch'egli coinvolto nell'incidente, sta meglio, anche se è attualmente ancora ricoverato all'Ospedale del Mare per la frattura al femore e al bacino. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma è segnalato in ripresa.

L'ultimo saluto

Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 è stata allestita nella cappella del Policlinico la camera ardente. Funerali di Stato nella chiesa di San Francesco di Paola a Piazza Plebiscito dalle ore 12.00. Lungo abbraccio tra moglie e figlie del poliziotto all'arrivo in piazza del Plebiscito. Omelia tenuta da Don Palmese. Toccanti le parole della figlia di Vivenzio durante i funerali: "Te ne sei andato senza lasciarci il tempo di salutarci. Mi consola solo che stavi eseguendo il tuo lavoro. Non ero preparata, dovevamo fare ancora tante cose insieme". Dopo aver letto il suo discorso si è poi inginocchiata di fianco alla bara del papà. Grandi applausi e commozione all'uscita della bara. Presenti tutti i vertici della polizia alle esequie.