Torre del Greco, lutto cittadino per i funerali di Giovanni Guarino

E' stato proclamato il lutto cittadino domani a Torre del Greco in occasione dei funerali di Giovanni Guarino, il 18enne ucciso a coltellate lo scorso 10 aprile nel corso di una lite per futili motivi tra coetanei, in programma sabato 16 aprile nel comune corallino.

Il sindaco Giovanni Palomba ha firmato l’ordinanza sindacale. Il provvedimento - si legge in una nota - è nato dalla volontà dell’amministrazione comunale non soltanto di interpretare il comune sentimento di sconcerto dell’intera comunità cittadina, ma anche per esprimere ufficialmente il cordoglio, la solidarietà e la vicinanza istituzionale alla famiglia di Giovanni.

Prevista l’esposizione a mezz’asta della bandiera della città di Torre del Greco su Palazzo Baronale e su Palazzo La Salle, mentre l’intera comunità è invitata ad osservare nei luoghi di lavoro – pubblici e privati – un minuto di silenzio e di raccoglimento. ? ?