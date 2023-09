Funerali Giò Giò, la madre arriva con il corno stretto al petto (VIDEO)

Per lui suonerà un amico e collega. La testimonianza in lacrime

È il momento del dolore per i familiari e tutti coloro che conoscevano Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a piazza Municipio. Sono tante le persone che stanno affollando piazza del Gesù per l'ultimo saluto al 24enne. L'arrivo della madre all'esterno della chiesa è stato accolto con un fragoroso applauso. Stretto al suo petto, il corno che il giovane suonava e che è diventato il simbolo della sua passione per la musica.

A suonarlo per lui sarà un collega coetaneo come ha rivelato in lacrime la madre di quest'ultimo. “È come se avessi perso un altro figlio” è riuscita solo a dire la donna che ha portato dei fiori a Giò Giò.