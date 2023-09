Funerali Napolitano: “Napoli gli dedicherà una strada”

Anche nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, dove i funerali di Giorgio Napolitano vengono seguiti attraverso un maxischermo, l'arrivo del feretro a Montecitorio è stato accolto da un sentito applauso da parte dei presenti. Siedono in sala il vicesindaco di Napoli Laura Lieto (il sindaco Gaetano Manfredi è a Roma per i funerali), l'assessore Teresa Armato, il segretario della Uil Campania Giovanni Sgambati e il segretario provinciale del Pd Napoli Giuseppe Annunziata. Presenti anche quattro ex operai dello stabilimento Italsider di Bagnoli, che seguono la diretta indossando un caschetto protettivo giallo, simile a quelli che venivano utilizzati nell'acciaieria prima della sua chiusura a inizio anni '90.

La città di Napoli intitolerà una strada o una piazza a Giorgio Napolitano. È questo l'orientamento dell'amministrazione comunale che emerge nel giorno dei funerali del Presidente emerito. "Sicuramente seguiremo come amministrazione l'andamento di questa iniziativa se ci sarà", ha detto il vicesindaco di Napoli Laura Lieto, presente nella Sala dei Baroni. "Noi pensiamo che questa iniziativa emergerà già dal prossimo Consiglio comunale. Naturalmente, rispetto alla rilevanza indiscussa di questa figura per la vita pubblica di questo paese, dedicheremo tutta l'attenzione necessaria a un'iniziativa di questo genere", ha aggiunto Lieto.

"Penso che in questa giornata di lutto e anche di tristezza per la perdita non soltanto di un grande Presidente della Repubblica, di un illustre uomo politico, ma anche di un grande napoletano, è bene che Napoli faccia questo omaggio al Presidente emerito", dichiara Teresa Armato, assessore comunale di Napoli. "Non è l'unico omaggio che sicuramente Napoli gli tributerà, ma è giusto che Napoli si raccolga per seguire pur da lontano l'ultimo commiato al Presidente Napolitano", aggiunge Armato.

Caschetto giallo in testa, con la scritta Italsider. È così che invece un gruppo di quattro operai ha voluto salutare a Napoli il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sono arrivati nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove i funerali vengono trasmessi in diretta, perché "è sempre stato solidale con la classe operaia di Bagnoli". "Se ne va un gigante della politica, un amico degli operai - ha detto Guglielmo Santoro, ex presidente del Circolo Ilva di Bagnoli - Non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno, c'era un rapporto dialettico con lui ma il sostegno alla classe operaia non è mai venuto meno. Ci teneva sempre a dirci che si interessava ai casi collettivi, mai a quelli individuali ed era vero, lo ha sempre dimostrato".

“Gentilissima signora Clio, a nome mio e dell'intera chiesa di Napoli, sento di esprimere, a lei e ai suoi figli, profondo cordoglio e piena vicinanza per la perdita del suo amatissimo consorte, l'illustre e caro presidente Giorgio Napolitano, che lascia in tutti noi un vuoto incolmabile per la sua saggezza, il suo equilibrio, la sua fedeltà alla costituzione e al paese. Partecipi del lutto nazionale, piangiamo il grande e autorevole figlio di Napoli, politico attento e lungimirante, sostenitore dei valori fondamentali della democrazia e della libertà, statista che ha fatto del rispetto della persona e del pensiero altrui una scelta di vita per la crescita sociale, nella libertà, delle comunità e dei popoli. Conserviamo il ricordo indelebile del suo stile di uomo e di politico, il suo alto esempio di servitore della patria, il suo incessante impegno per la promozione umana, la sua apertura al pacifico confronto tra persone, idee e mondi diversi. Accolga, gentilissima signora Clio, le più cordiali condoglianze” queste invece le parole dell'arcivescovo Domenico Battaglia inidirizzata alla moglie del Presidente emerito.