Fissati i funerali di Gino Cogliandro: il comico è stato ucciso da un infarto

Si terranno domani, giovedì 25 agosto, i funerali di Gino Cogliandro. Il noto attore e comico - componente dei Trettrè - è morto ieri a 72 anni. I funerali si terranno alle ore 9 presso la parrocchia di Sant’Antonio a Pontecagnano, in provincia di Salerno.

L'attore era ricoverato proprio a Salerno in seguito a un infarto. Poi, sono subentrate alcune complicazioni polmonari che ne avrebbero determinato il decesso. A parlare del suo stato di salute è Edoardo Romano in un’intervista a Rtl 102.5: “Lui viveva a Marina di Pisciotta da molti anni. Io per caso sono a Eboli e sono corso subito all’obitorio appena mi hanno chiamato. Ci siamo visti qualche mese fa. Ha avuto un infarto molto grave e poi alcune complicazioni polmonari”.