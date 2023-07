Incendio in Tangenziale: l'addio al 25enne Fulvio Filace

Si stanno celebrando, nella chiesa di S. Maria del Carmine a San Giorgio a Cremano, i funerali di Fulvio Filace, il laureando 25enne rimasto gravemente ferito nello scoppio dell'auto-prototipo sulla Tangenziale di Napoli e poi successivamente morto in ospedale. "Stiamo qui perché Dio è un ricercatore", ha detto in un passaggio dell' omelia il sacerdote Orlando Esposito stringendosi al dolore dei familiari.

"Uno che non si ferma dinanzi alla morte, alla morte che inquina, che sporca la vita, ma Dio studia, sperimenta, ama, crea salvezza e trasforma il morire in una energia di vita per sempre". Presenti, tra gli altri, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, amici di Fulvio e tanti cittadini. Lunedì scorso la ricercatrice del Cnr Maria Vittoria Prati che era alla guida dell' auto era deceduta dopo alcuni giorni di ricovero.

Le parole della madre

Strazianti le parole della madre in ricordo del 25enne. “Era buono, dolce e onesto intellettivamente. Era il figlio che ogni madre desidera. Voleva salvare il mondo perché diceva che gli uomini non devono morire di cancro per le emissioni gassose. Diceva 'mamma troverò la soluzione per tutti” e io dissi 'quanto sei ingenuo figlio mio' ma sapevo che ce l'avrebbe fatta. Era un uomo in gamba. Tutti mi avete chiesto cosa potete fare per me. Fulvio ha diffuso amore, bene per il prossimo. Diffondete il suo bene ovunque affinché ci sia rispetto per il prossimo come voleva lui. Perché lui non l'ha avuto”.