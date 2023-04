Trovato senza vita in auto: oggi l'ultimo saluto al giovane Fabio

Questa mattina a Caivano si sono tenuti i funerali di Fabio Fischetti, il 19enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola al torace. Dagli accertamenti della Polizia e dai filmati delle telecamere è emerso che si è trattato di suicidio. Dopo il ritrovamento del corpo si parlava di omicidio, ma gli agenti hanno atteso gli esami balistici prima di trarre conclusioni.

Il giovane si sarebbe fermato con l’auto nella zona industriale di Caivano per poi puntarsi volontariamente l’arma contro, all’altezza del torace, e fare fuoco. Fabio sarebbe morto sul colpo. Non sono ancora chiare cosa abbia spinto il giovane, molto noto a Caivano, al gesto estremo. Al momento non risultano indagati per istigazione al suicidio.

Oggi, però, è il giorno dell'ultimo saluto che si è tenuto nella parrocchia di San Paolo Apostolo. A celebrare il rito è stato don Maurizio Patriciello che, sui social, ha scritto: "Sono diventato prete sabato 29 aprile 1989. Mi preparavo a festeggiare mio anniversario. Invece… Ho dovuto celebrare il funerale di Fabio. Morto, suicida, a 19 anni. Tristezza immensa. Il Signore ti abbia in gloria, Fabio".