Muore dopo il parto: fissati i funerali di Enza Donzelli

Sono stati fissati i funerali di Enza Donzelli, la 43enne morta dopo aver partorito. Ad annunciare la data è stato il compagno Andrea Cannavale: "I funerali di Vincenza Donzelli saranno celebrati venerdì 26 agosto alle ore 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Napoli".

Intanto, ieri mattina è stata eseguita l'autopsia che dovrà chiarire cosa ha causato la morte dell'operatrice culturale. L'esame è stato eseguito presso il Policlinico Federico II. Oltre ai consulenti nominati dalla procura di Napoli, all'esame della salma hanno preso parte anche i consulenti di parte della famiglia della vittima che chiede la verità.

Al momento, l'unico indagato risulta essere il ginecologo che l'ha seguita durante la gravidanza e il parto. L'inchiesta della Procura è partita dopo la denuncia della famiglia, a poche ore dal decesso. La 43enne non avrebbe avuto problemi nel corso della gravidanza ed anche per il parto sembrava tutto nella norma. Le condizioni di Enza sono peggiorate dopo quest'ultimo, però, e i medici si sono visti costretti a trasferirla in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli.