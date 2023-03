Funerali Diana Biondi: cerimonia in silenzio, poi il lungo applauso

Si sono tenuti ieri i funerali di Diana Biondi, la studentessa 27enne di Somma Vesuviana che si è tolta la vita gettandosi in un dirupo lunedì scorso. Sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria del Pozzo dal parroco don Nicola De Sena.

Una cerimonia sobria, discreta e nel pieno rispetto della famiglia, alla quale ha partecipato il sindaco Salvatore Di Sarno.

Profondo silenzio e cordoglio durante l'omelia del parroco. "In molti – ha detto – piuttosto che fermarsi al dolore di questa tragedia hanno iniziato la caccia al colpevole, come è avvezza questa umanità malata di disumanità". E ancora: "La nostra sorella Diana, ragazza molto riservata e rispettosa, lunedì sera ha gridato al mondo la sua angoscia nel silenzio assordante della sua morte. Continua a essere segno di tante storie ordinarie nelle quali si ha paura di tendere la mano per timore del giudizio, si è schiacciati dal peso delle aspettative, si è angosciati per una vita che sembra essere una continua messa alla prova".

All'uscita del feretro dalla chiesa è partito un lungo - l'unico, nel silenzio del rito - e sentitissimo applauso.